Pekin: Büyükelçiliğimizin paylaşımı tamamen uygun

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'in Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zao,"Türkiye'deki tüm kesimlerin, Çin'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlı tutumuna, terör ve aşırıcılıkla mücadelede attığı adımlara, doğru, makul ve tarafsız şekilde bakmasını umduklarını" belirtti.

Zao, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımı için "tamamen uygun, makul olduğu ve eleştirilemeyeceği" yorumunda bulundu

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın 'Barın katliamı' paylaşımlarına tepki göstererek 'Şiddetle kınıyoruz. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır' demişti.

Bunun ardından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.