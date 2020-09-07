Payitaht: Abdülhamid'in yapım şirketinin emekçileri Covid-19’a karşı korunmasız

Covid-19 vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı bu dönemde tüm çalışma alanlarında olduğu gibi dizi-sinema ve reklam sektöründe de vaka sayısının artığına dair haberler gelirken setlerde gerekli önlemlerin alınmadığı iddia ediliyor.

Son olarak TRT için hazırladıkları dizi projeleriyle adını sıkça duyduğumuz ve yine bir TRT dizisi olan Payitaht: Abdülhamid projesinin de yapım şirketi olan ES FİLM’in, çekimleri Konya’da süren ‘’Mavera’’ adlı mini dizi projesinde bir çalışanda Covid-19 belirtileri görülmesinin ardından çalışana test yapıldığı ve sonucunun pozitif çıktığı haberini aldık.

Ancak yapılan testin sonucu beklenmeden çekimlere devam edildiği için şu an sette 5 pozitif tanılı çalışanın daha olduğu ve bu sayının artabileceği, ayrıca tanı koyulan kişilerden bir tanesinin projenin başrol oyuncusu olması nedeniyle oyuncunun bulunduğu sahnelerle ilgili sorun çıkmaması hedeflenerek çıkan sonucun saklanmaya çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. Test sonuçlarının ardından sete yalnızca 2 gün ara verilmiş olup 14 günlük izolasyon süresi ve çalışan emekçilerin sağlığı hiçe sayılarak hiçbir önlem alınmadan sete devam edildiği söyleniyor.

Set çalışanları, çoğunlukla güvencesiz ve geçici sürelerde çalıştıkları ve pandeminin karantina döneminde de büyük bir iş kaybına uğradıkları için yeni sezonda bir işsizlik dönemi daha yaşamamak için çabalıyor. Mavera adlı mini dizinin set ekibi aynı zamanda Payitaht: Abdülhamid dizisinin de set ekibi ve bu nedenle çalışma süresi kısa olan mini dizi Mavera setinden ayrıldıkları takdirde sezon boyunca yayınlanan Payitaht: Abdülhamid’ten de ayrılmak zorunda kalmaktan çekindikleri için yapım şirketi tarafından pandemi dönemi için güncellenmiş olan set kurallarına uyulmamasına rağmen setten ayrılamıyorlar.

Mavera setinden bir set işçisiyle yaptığımız görüşmeyi sizlere aktarıyoruz.

Merhaba, öncelikle Covid-19 süreci siz set çalışanlarını nasıl etkiledi?

Türkiye’de ilk vaka görülmesiyle birlikte setlerde de iş durdurmaları başladı. Mart’ın sonu gibi neredeyse tüm setler durdu. Bizler güvencesiz çalışan işçileriz, setler durduktan sonra ne maddi bir gelirimiz oldu ne de sağlık güvencemiz. Çoğu çalışan bu dönemde daha da fazla borçlanarak hayatını devam ettirebildi.

Son çalıştığınız sette çok sayıda Covid-19 tanısı konulmuş set işçisi olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili neler söyleyebilirsin?

Öncelikle arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Setteki önlemler çok yetersiz. Bu sayılar daha da artacak. Resmen salgının kucağına terk edilmiş gibi hissediyoruz kendimizi.

Sette alınan önlemlerden biraz bahseder misin?

Sette ne maske var ne dezenfektan. Sadece yönetmene kolonya getiriliyor. Ekipten başka hiçbir çalışana temin edilmiyor. Sette yine olması gereken sağlık ekibi yok, ateş ölçümü yapılmıyor. Çalışma saatleri çok uzun ve yeteri kadar dinlenemiyoruz. Daha önce yardımcı oyuncu kaynar suya düştü, başka bir gün mağara içinde çekim sırasında yakılan maddenin dumanından zehirlenen arkadaşlarımız oldu ve zar zor ambulans getirdiler.