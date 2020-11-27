Pandemi döneminde devletten teşvik alan patron sayısı 2'ye katlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 yılı Ekim ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerinin istatistiklerini açıkladı. Ekim’de 15 milyar 992 milyon liralık yatırım öngören 974 proje teşvik belgesine bağlandı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise teşvik belgeli yatırımlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 142 milyar 35 milyon liradan, 171 milyar 299 milyon liraya yükseldi. Teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısındaki artış, sabit yatırımdaki artışın çok daha üzerinde gerçekleşti ve yüzde 95,3’lük artışla 4 bin 268’den 8 bin 338’e yükseldi.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Ekim ayında 250 milyon lira ve üzerinde yatırım öngören 6 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Bunların iki tanesi ise 1 milyar liranın üzerinde sabit yatırım içeriyor. Ekimdeki en yüksek yatırım teşvik belgesi, 1 milyar 437 milyon lira ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş için düzenlendi. Şirket, belge kapsamında elektrik dağıtım hizmeti gerçekleştirecek. İkinci büyük yatırım ise 1 milyar 325 milyon lira ile Vem İlaç A.Ş’den geldi. ZN Çinko Rafineri A.Ş, İzmir’de çinko üretimi için 710 milyon 887 bin liralık, TT Tıbbi Malzeme A.Ş Düzce’de cerrahi eldiven üretimi için 500 milyon 630 bin liralık teşvik belgesi aldı. Erdemir Zonguldak’ta kömür üretimi yatırımı için 346 milyon 118 bin liralık teşvik belgesi aldı. Bu kapsamda, yıllık 675 bin tonluk yeraltı kömür üretimi ve zenginleştirilmesi yatırımı gerçekleştirilecek. Enerjisa ise Adana’da linyit üretimi için 281 milyon 70 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.