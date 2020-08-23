Pandemi başladı, Fahrettin Koca’nın şirketinin sermayesi 100 milyona çıktı

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı olduktan sonra görevlerini bıraktığı şirketi Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri, 30 milyon olan sermayesini 100 milyon liraya çıkardı. Şirketin sermayesini dünyada koronavirüs pandemisinin ilk görüldüğü Aralık 2019’da arttırması dikkat çekti.

Anka’nın haberine göre, Sağlık Bakanı Koca’nın kuruluşuna öncülük ettiği Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri’nin öyküsü 90’lı yıllara dayanıyor. Şirket AKP’nin iktidara gelmesiyle büyümeye başladı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile doktoru olarak biliniyordu. Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, Kadıköy’deki Medipol Hastanesi’nde uzun süre tedavi altında kalmış, 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve dayısı Saim Mutlu da Medipol Hastenesi’nde tedavi gördü.

Medipolitan, 14 Haziran 2007 tarihinde 3 milyon 500 bin lira olan sermayesini 5 milyon liraya çıkardı. Bu sermaye artışından 2 yıl sonra büyük bir birleşme gerçekleşti. Medipolitan, 12 Mart 2009 tarihinde Medi Zinde Sağlık Hizmetleri ve Haksağ Sağlık Hizmetleri’ni bünyesine katarken, sermayesi 14 milyon 300 bin liraya ulaştı. 5 hissedar arasında yer alan Bakan Koca’nın 12 milyon 427 bin lirası ve kardeşi Özer Koca’nın da 285 bin 400 bin lirası vardı.

Koca, 10 Temmuz 2018 tarihinde Sağlık Bakanı olarak atandı, 21 Temmuz günü de şirketindeki görevini bıraktı. Koca, bakan olduktan sonra gözler şirketin üzerine çevrildi. Bu sırada eleştirilen bir gelişme yaşandı. Temmuz 2019’da Ankara'da TCDD Başmüdürlüğü olarak kullanılan ve daha sonra misafirhaneye dönüştürülen 1928 yılı yapımı tarihi bina ile içerisinde Atatürk'e ait eserlerin de bulunduğu müze, kreş, lojmanların bulunduğu alan, Bakan Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne verildi. Kasım 2019’da Medipolitan 220 milyon 600 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Aralık 2019’da dünyada koronavirüs pandemisi görülmeye başlanırken Medipolitan, 26 Aralık 2019 tarihinde 30 milyon lira olan sermayesini 100 milyon liraya çıkardı. Şirketin şu anda İstanbul’da 10 hastanesi bulunuyor.