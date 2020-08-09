Pakistan, ABD'nin talebi üzerine İran petrol tankerine el koydu

Pakistanlı bir milletvekili Pakistan hükümetinin ABD'nin talebi üzerine Karaçi limanında bir İran petrol tankerine el koyduğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Pakistan Senatosu İçişleri Komitesi Sekreteri Senatör Rahman Malik, “İran petrolünün Pakistan'a transferine karşı uyarıda bulunduk. Bu önemli bir uluslararası mesele ve Pakistan üzerinde baskıya yol açacak," dedi ve "Pakistan'a petrol transferinin İran ambargosunun ihlali anlamına geldiğini" belirtti.

Rahmani, "İran petrol tankerinin bir ABD kuruluşu tarafından izlendiğini ve bu kuruluşun Pakistan hükümetine onu ele geçirmesi için bilgi verdiğini ve İran petrolünün rafine edilmesinin yanı sıra ithalat ve ihracatının sonuçlarına ilişkin yasal işlem yapmasını istedi" dedi.

İran Limanları ve Denizcilik Örgütü ise Pakistan'dan İran petrol tankerine el konulmasına ilişkin bir bildirim almadığını söyledi.

Örgütün denizcilik işleri genel müdürü Abbas Ahmedinejad, Pakistan'ın İran Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, liman teşkilatını gerekli önlemleri alması için bilgilendirdi.