Paket getiren motokuryeler asansöre sıkış tepiş bindiriliyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bir motokurye işçi, rezidansta yaşayanlarla aynı asansörleri kullanmalarına izin verilmediğini, kendilerinin görevliler tarafından çöp ve yük taşıması için kullanılan diğer asansöre yönlendirildiğini söyledi.

Motokurye çalışanı, pandemi olmasına rağmen asansöre sıkış tepiş bindirildiklerini ve sağlıklarının hiçe sayıldığını belirtti.

Çalışma koşulları giderek ağırlaşan motokurye işçilerinin maruz kaldığı kötü muamelenin, Eski BJK Başkanı Fikret Orman’ın da ortağı olduğu Esin Yapı’ya ait İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan İstanbloom rezidansında olduğu iddia edildi.

📢Pandemi döneminde çalışma koşulları giderek ağırlaşan #motokuryeler , kötü muameleye ve ayrımcılığa maruz kalıyor. İstanbloom Rezidans’a paket getiren bir #motokurye çöp taşınan asansöre sıkış tepiş bindiriliyor.#Kurye #PatronlarınEnsesindeyiz



👇https://t.co/iZm0mjLc70 pic.twitter.com/mcWVQqf8kU — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 5, 2020

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