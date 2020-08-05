Pakdemirli'den yangın açıklaması: Kemalpaşa ve Çatalca'da kasıt şüphesi var

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Pakdemirli, 27 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar 108 orman yangını, 50 de kırsal yangın çıktığını belirtti.

Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Toplam 158 yangınla teşkilatımız mücadele etti. Gece gündüz uyumadan, bayram tatili yapmadan teşkilatımız mücadele etti. Tamamı söndürüldü, kontrol altında ya da soğutma çalışmaları sürüyor.

Başka ülkelerde aylarca sürüyor, 8- 10 bin ev yanabiliyor. Daha yeni Yunanistan'da 94 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 180 yıllık çalışkan bir orman teşkilatı var. Türkiye'de bu tip olaylara özellikle son yıllarda müsaade edilmedi."

'Kasıt konusunda ciddi şüpheler var'

Sabotaj iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, "Kolluk kuvvetleri bu konuda çalışıyor. Kemalpaşa'da ve Çatalca'daki yangınlarla ilgili orman teşkilatımızın kasıt olabileceği konusunda ciddi şüpheleri var. Bu konu araştırılıyor. Neticesi kamuoyuyla paylaşılır. Ama yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunu baskılamamız lazım" dedi.

Dün 21 orman yangını çıktı

Orman Genel Müdürlüğü 4 Ağustos Salı günü ülke genelinde 21 orman yangını çıktığını duyurdu. Bu yangınlardan 8'inin söndürüldüğü, 13'ünün kontrol altına alındığı duyuruldu.

Konuyla ilgili duyuruda, "Bugün 21 orman yangını ile mücadele ettik. Hepsini kontrol altına aldık. Fakat yangın sayımız artıyor. Çok dikkatli olalım. En büyük yangınlar ufak bir kıvılcımla ile başlıyor" denildi.