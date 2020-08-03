Özel üniversitelerin durumu: Reklamlara milyonlar harcanıyor, öğrenci başına üçten az kitap düşüyor

Üniversite tercih günlerinin yaklaşmasıyla beraber Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), özel üniversitelere dair Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Raporu'nu yayınladı. Ülkede bulunan 77 özel üniversiteye dair bilgilerin yer aldığı raporda öğrenci başına düşen kitap ve akademisyen başına düşen öğrenci sayısı, projelere ayrılan bütçeler ile reklam giderleri bilgileri yer aldı.

Rapora göre özel üniversiteler kütüphane harcamaları için 85 milyon 499 bin 393 lira ayırırken reklam için harcanan para bunun dört katına çıkarak 216 milyon 796 bin 443 lira oldu.

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Reklama en çok para harcayan üniversiteyse 13 milyon 679 bin lirayla Bahçeşehir Üniversitesi. Reklam harcamaları en yüksek olan ilk on özel üniversite ve onların öz kaynaklı araştırma projelerine ve kütüphanelerine yaptıkları harcamalar şöyle

YÖK, Reklam-Tanıtım, Kütüphane ve Öz Kaynaklı Araştırma Proje Harcamalarına Göre Vakıf Üniversiteleri

Milyonlar reklama giderken öğrenci başına düşen kitap sayısı yok denecek kadar az

Rapora göre 77 özel üniversitede 65’inde öğrenci başına düşen kitap sayısı 10’un altında, 43’ünde ise 5’in altında kaldı, 2 üniversitede ise öğrenci başına düşen kitap sayısı sadece 1 oldu, 5 üniversiteye dair herhangi bir veri yer almadı.

Öğrenci başına üç ve altında kitap düşen üniversiteler ve kitap sayılarıysa şöyle:

YÖK, Öğrenci Başına Basılı Kitap Sayısına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları

Proje ve araştırma harcamaları reklam harcamalarının çok gerisinde

Raporda üniversitelerin proje bütçeleri ve harcamalarına dair bilgiler de yer aldı. Rapora göre 8 özel üniversite projeler için hiçbir harcama yapmadı. Proje ve araştırmalara hiç para harcamayan üniversileler ve onların reklam harcamaları şöyle:

İstanbul Gelişim Üniversitesi: 9 milyon 916 bin 896 TL İstanbul Ayvansaray Üniversitesi: 5 milyon 574 bin 896 TL Hasan Kalyoncu Üniversitesi: 3 milyon 537 bin 43 TL İstanbul Kent Üniversitesi: 1 Milyon 652 Bin 763 TL Antalya AKEV Üniversitesi: 605 bin 250 TL İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: 466 bin 363 TL Türk Hava Kurumu Üniversitesi: 160 bin 697 TL Alanya HEP Üniversitesi: 144 bin 325 TL

77 özel üniversiteden sadece 10 tanesinin reklam için yapılan harmaları proje ve araştıma harcamalarının gerisinde kaldı.

Özel üniversitelerin öne çıktığı nokta: Hak gaspları, ağır sömürü

Özel üniversitelerin reklam için harcadıkları paralar bir tarafa, pandemi sırasında özel üniversiteler akademisyenlere ve diğer çalışanlarına yönelik bir kıyım başlattı. Mersin Toros Üniversitesi, İstanbul Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim görevlileri, idari çalışanlar ve temizlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi son süreçte işinden oldu.

Özel üniversitelerde hak gasplarının artması üzerine buradaki çalışanlar, Patronların Ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı'nı kurmuşlardı.

Vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personel, idari personel, şirket personeli, saat ücretli öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerin Temmuz ayının başında kurduğu ağ yaşanan haksızlıklara ve baskılara karşı tüm vakıf üniversitesi emekçilerini, dayanışma, haberleşme ve mücadele ağında birlikte hareket etmeyi hedefliyor.

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Patronların Ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı hakkında bilgi almak ve katılmak için:

+90 (541) 940 0514

[email protected]