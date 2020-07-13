ÖSYM Başkanı, ALES sonuçlarının 7 Eylül'de açıklanacağını duyurdu

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, daha önce 16 Eylül olarak açıklanan Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklama tarihinin değiştirildiğini duyurdu.

ALES girecek öğrencilerin, lisansüstü başvurularını yapabilmelerini sağlamak için öne çekilen sonuç açıklama tarihi, 6 Eylül olarak değiştirildi.

Sosyal medya hesabından yapılan değişikliği duyuran Aygün, ''16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim'' ifadelerini kullandı.