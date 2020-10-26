Oruç Reis’in eğitim ihalesini yumurta şirketi aldı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin eğitim ihalesini, yumurta ve tavuk pazarlaması yapan Ahmet Kenan Yaymacı’nın 13 Ocak 2020’de kurduğu PGA Deniz ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon 299 bin Dolar bedel ile kazandı. Yaymacı’nın yumurtacı ve denizci şirketlerinin adreslerinde ise birer aile oturuyor.

ANKA Haber Ajansı’ndan Tamer Arda Erşin ve Bora Erdin’in haberine göre, Doğu Akdeniz’de sismik araştırma çalışmaları yürüten Oruç Reis için Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, “2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitimi Hizmet Alımı” açık ihale usulüyle ihaleye çıktı.

İhalede Türk Lirası cinsinden en yüksek teklif 17 milyon 997 bin 693 lira, en düşük teklif ise 9 milyon 489 bin 195 lira oldu. Ancak PGA Deniz ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon 299 bin Dolar yani o günkü kur üzerinden yaklaşık olarak 9 milyon 534 bin 660 TL bedel ile kazandı. Şirket, MTA Genel Müdürlüğü ile 16 Eylül’de sözleşme imzaladı. Bugün söz konusu meblağ 10 milyon 430 bin TL’ye yükselmiş durumda.

Şirket adresinde aile oturuyor

Ahmet Kenan Yaymacı, PGA Deniz ve Ticaret Limited Şirketi’ni 100 bin lira sermaye ile 13 Ocak 2020’de kurdu. Yaymacı’nın İstanbul’daki Yaymacı Gıda Dağıtım ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ise 25 Ağustos 2008 tarihinde kuruldu. Şirket hayvansal ürünlerin yanı sıra piliç, tavuk, ördek, kaz, yumurta gibi gıda ürünlerinin toptan ve perakende ticaretini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapma yetkisi aldı. Şirket merkezinin adresi İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Halıcıoğlu semtinde Piripaşa Mahallesi İlaç Sokak No:2 olarak görünüyor. Fakat yumurta ticaretiyle uğraşan şirketin kayıtlı olduğu adrese gidilip inceleme yapıldığında burada halen şirketle, şirket sahipleriyle ilgisi olmayan bir ailenin oturduğu görüldü.

Yaymacı'nın Oruç Reis ihalesini alan PGA Deniz ve Ticaret şirketinin adresi ise Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi, Şehit Ercan Coşkun Caddesi'nde 29 numaralı apartmanın 1'inci dairesi olarak görünüyor. Şirketin adresi olarak görünen binanın zemin katında halen bir kafe, üstünde ise bir ailenin evi bulunuyor.