Okulların onarım ve tadilat işleri tamamlanmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden, "Tasarruf tedbirleri" gerekçesiyle yapılan 2 milyar TL’ye yakın kesinti, eğitimdeki sorunları daha da büyüttü. MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre çok sayıda okulun deprem tahkik ve güçlendirme çalışmaları, bütçe yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemedi. Öte yandan MEB yatırım bütçesine 2020 yılı için 5 milyar 830 milyon TL ayırdı. Diyanet’in bütçesi ise 11 milyar 520 milyon TL oldu.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Başkanlığın 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan, "Zayıflıklar Tablosu" da Türkiye’de her geçen yıl daralan ekonominin eğitime etkisini ortaya koydu. Tabloda, "bütçe imkanlarının kısıtlı olması ve tasarruf tedbirleri nedeni ile halihazırdaki bütçenin bir bölümünün iade edilmesi" zayıflık olarak kabul edildi.

Onarım işleri yapılmıyor

Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle okulların yalnızca bir bölümünde güçlendirme, onarım ve tadilat çalışmaları yapılabildiğini kaydeden başkanlık,"bütçe imkanlarının iyileştirilmesini" istedi.

Rapora göre, okullarda tekli eğitime geçilmesi hedefi de ödenek yetersizliğine takıldı. MEB’in, "2023 Vizyonu" çerçevesinde okullarda tekli eğitime geçilmesinin öngörüldüğünün altını çizilerek, "Bu noktada ihtiyaç duyulan arsaların temini için zorunlu hallerde kamulaştırma yoluna başvurulmaktadır, Ancak ayrılan bütçenin ihtiyacı karşılaması mümkün gözükmemektedir” denildi.

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, yatırımlara ait ihtiyaç ve bütçe planlamasının başka birimlerce yapılıyor olmasını da zayıflıklar arasında sıraladı. Başkanlığın müdahil olmadığı sürece dair yapılan izlemenin, yetkisiz ve etkisiz olduğu belirtildi. Başkanlık, yatırım bütçesinin tek bir birimde belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.

İmam hatip için 228 milyonluk harcama

Raporda, inşaat projesi harcamaları ile büyük onarım harcamalarının detayları da paylaşıldı. Buna göre, 2019 yılında anaokulu inşaatı için 170 milyon TL, ilkokul inşaatı için 1,7 milyar TL, ortaokul inşaatı için 1,4 milyar TL, imam hatip ortaokulu için ise 228 milyon TL proje harcamasında bulunuldu.

İmam hatip ortaokullarında 2019 yılı içinde yapılan büyük onarım harcamasının tutarının ise 2 milyon TL olduğu bildirildi.