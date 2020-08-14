ODTÜ’de engelli öğrenciye kayıt dondurma baskısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) hazırlık bölümünde okuyan görme engelli bir öğrenci çevrimiçi derslere teknik aksaklıklar sebebiyle katılamadığından yıl sonu sınavına giremeyecek.



Online eğitimin başlamasıyla birlikte üniversitede okuyan birçok öğrenci altyapı yetersizlikleri ve fırsat eşitsizlikleri nedeniyle uzaktan eğitimine etkin bir şekilde katılamıyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerse engelli öğrenciler oluyor.



Bu durumun bir örneği ise ODTÜ Hazırlık Bölümü öğrencisi İrem’in Yaz Okulu döneminde bölümle yaşadığı sorunlar. Yüz yüze eğitim döneminde dahi görme engelli öğrencilere sağlanması gereken birçok araçtan faydalanamayan İrem, uzaktan eğitim döneminde de ekonomik koşulları nedeniyle yeterli internet altyapısına sahip olmadığından derslere katılamadı. Yaz okulu sürecinde de çevrimiçi devam eden derslere katılım zorunluluğu olduğunu ve devamsızlık halinde 2 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan İngilizce Yeterlilik Sınavına giriş hakkını kaybedeceğini ileten Bölüm Başkanlığı, yaşadığı teknik sorunları mail olarak gönderen İrem’e ise “yapabilecekleri bir şey olmadığı” yönünde bir geri dönüş yaptı.



Yeterli imkanların sağlanmaması yetmezmiş gibi Bölüm Başkanlığı çevrimiçi eğitime geçilen sürecin en başında İrem’e okulu dondurması için defalarca kez baskı uyguladı. Öğrencinin okulu dondurmak istemediğini belirtmesine rağmen okul 3600 kişinin arasından sadece 2 görme engelli öğrencinin ihtiyacını karşılayamayacağını ve buna göre düzenleme yapmayacaklarını iletti.



Tüm bu yaşananlar sonucunda İrem, İngilizce Yeterlilik Sınavı’na giriş hakkını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze bırakıldı.