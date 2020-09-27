Nurengiz Gün Uluslararası Şiir Ödülü Türkiye'den Gülsüm Cengiz'e verildi

Azeri şair Nurengiz Gün adına ilki bu yıl düzenlenen "Nurengiz Gün Uluslararası Şiir Ödülü" onun doğum günü olan 21 Eylül'de açıklandı.

Ödül Türkiye'den Gülsüm Cengiz, İtalya'dan Laura Caravaglia, Özbekistan'dan Xasiyat Rüstem, Moldova'dan Nikolay Spetaru ve Montenegro'dan Bojidar Prorocic'e verildi. Kazanan şairlerin şiirleri Şair Salim Babullaoğlu tarafından Azericeye çevrilerek Nurengiz Gün Uluslararası Şiir Ödülü 2020 Antolojisi adıyla yayımlandı.

Gülsüm Cengiz ödüle ilişkin şunları söyledi:

“Azerbaycan'ın önemli şairesi Nurengiz Gün'ün adını taşıyan bu ödülü ilk alanlardan biri olmaktan büyük bir onur ve sevinç duydum. Bu, benim Azerbaycan'dan gelen 2. ödülüm. İlki, 2010 yılında aldığım, 12. yüzyılda yaşamış olan ve Azerbaycan şiirinde ilk şair kadın olarak kabul edilen Mahsati Gencevi adınadır. Azerbaycan şiirinde kadının sesi, çok eski dönemlerden beri duyulmaktadır ve bu doğrultuda bir gelenek oluşmuştur. Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı'nda kendine özgü bir şiir dili oluşturan şair kadın sayısı hiç de az değildir. 20. yüzyılın ikinci yarısına ait Azerbaycan edebiyatının en güçlü ve kendine özgü şairlerinden Nurengiz Gün bunlardan biridir.

Nurengiz Gün'ün şiir serüveninde, dilimizin usta şairi Nâzım Hikmet'in çok önemli bir yeri vardır. Şiire çıktığı ilk yıllardan başlayarak, içerikte ve biçimde Nâzım Hikmet'in çizgisini benimsemiş; insana, yaşama, topluma dair şiirler yazmıştır. Nâzım Hikmet'e olan hayranlığını dizelerine de yansıtmıştır. Şiirlerini okurken ve çevirirken bir kez daha ayrımsadım ki dillerimiz de kardeş dizelerimiz de. Benim şiirlerimde yer verdiğim benzer tema ve dizelerle karşılaştım onun şiirlerinde de. Şaşırmadım. Çünkü kadınların, şairlerin, insanım diyen insanın dili, düşüncesi ortaktır.

İnceliklerin, paylaşımların, sevgi ve saygının azaldığı; insanların salgın nedeniyle acılar çektiği günümüzde; şiiri duyumsayıp duyumsatan insanların varlığı bir umuttur. Bu ödülle, bu umudu bir kez daha duyumsadım. Beni bu ödüle değer bulan “Nurengiz Gün Uluslararası Şiir Ödülü”nü düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum. Özbekistan, Moldova, İtalya ve Montenegro'dan ödüle değer bulunan diğer şairleri de kutluyorum.

Bu ödülü barış için; çocukların kadınların acılarının son bulması, anaların gözyaşlarının dinmesi, dünyamızdaki insanların sağlık esenlik içinde yaşaması dileğiyle alıyorum.”