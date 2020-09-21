Norveç'te otobüs şoförleri grevde

Norveç’te 4 sendika, Norveç Taşıma Şirketleri Federasyonu (NHO) ile 18 Eylül Cuma gününden itibaren maaş artışı talepleriyle görüşmelere devam ediyordu. Dün gece 04.00’te görüşmelere son veren sendikalar Pazar sabahı 06.00 itibariyle 3 bin 800 otobüs şoförü ile greve gitmeye karar verdi. Şu anda Oslo ve çevre ilçelerde otobüs trafiği durmuş durumda.

Birçok ülke gibi Norveç’te de pandemi sürecinde toplu taşıma kullanımı azalmıştı. Bununla birlikte diğer şirketlere benzer şekilde NHO da, isçilerin taleplerini reddetmesine gerekçe olarak pandemiyi gösteriyor ve tam kapasiteyle çalışmaya devam ederken işten çıkarmalara ve çalışma saatlerinin azaltılması gibi uygulamalara gitmemek için maaş artışı yapamayacaklarını iddia ediyor.

Ancak sendika liderlerine göre bu durum gerçekleri yansıtmıyor ve pandemiyi bir bahane olarak kullanmanın ötesine geçmiyor.

Norveç Birleşmiş Sendikalar Federasyonu iletişim sekreteri Andre Nerheim, VG gazetesine verdiği demeçte bunun pandemiye bağlı yeni bir durum olmadığını savundu. Nerheim'e göre, otobüs şoförlerinin maaş artışları zaten uzun süredir piyasadaki artışların gerisinde kalıyordu. Son üç yılda standart ücret artışlarına ve enflasyona bağlı olarak işçiler yıllık 16 bin Norveç Kronu civarında ücret düşüşü yaşadı.

2014 yılında otobüs şoförleri, maaş artışlarını endüstri işçilerinin maaş artışlarına sabitleyen bir anlaşma sağlamışlardı. Ancak sendika lideri Stein Güldbrandsen şu anki durumda bu anlaşmanın şirket tarafından bozulduğunu ve şoför maaşlarının genel piyasa standartlarının gerisinde kaldığını tekrarlıyor. Norveç'te bir otobüs şoförünün maaşıyla yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Güldbrandsen şu anki durumda da otobüs şoförü olarak çalışan kişilerinin önemli bir kısmının başka bir işten erken emekli olan ve ek emekli maaşı alan kişiler olduğunu, aksi halde geçinmenin mümkün olmadığını belirtiyor.

Diğer bir sendika lideri Jim Klüngnes de pandemi sürecinin işçilere karşı bahane olarak kullanıldığının altını çiziyor. Pandemiyle birlikte Norveç’te getirilen yasalar gereği sürücünün otobüsün güvenlik kontrolünü yapması zorunlu. Klüngnes bunun için genellikle yeterli zaman ayrılmadığını ve sürücülerin boş zamanlarında bunu yapmak zorunda kaldıklarını ve bu durumu kabul etmediklerini söylüyor.

Norveç Birleşmiş Sendikalar Federasyonu Sekreteri Dag Einar Sivertsen de, şirketin ekonomik zorluk yaşaması nedeniyle ücret artışı talebinin bu dönemde gerçekçi olmadığı iddiasına itiraz ediyor ve teklifin gerçekçi olduğunun altını çiziyor. Eğer talepleri dikkate alınmazsa 10 binden fazla işçiyi greve çıkartabileceklerini ve Norveç'teki tüm otobüs trafiğini durduracaklarını da ekliyor.

Mevcut durumda greve çıkan işçilerin bin 900'u Nakliye Şirketleri Çalışanları Sendikası (YTF), bin 100'ü Norveç Birleşik Sendikalar Federasyonu (Fellesforbundet), 600'ü Ulusal Tren Yolu Çalışanları Birliği (Jernbaneforbundet), 200'ü ise Norveç Birleşmiş Sendikalar Federasyonu'nda (Fagforbundet) örgütlü. Sendikalar mücadeleden geri durmayacaklarının ve örgütlülüklerine güvendiklerinin altını çiziyor.