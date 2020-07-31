NordVPN: Türkler VPN hizmetlerine akın ediyor

Sanal Özel Ağ (VPN) hizmeti veren NordVPN adlı şirket, sosyal medya yasasının yürürlüğe girdiği Türkiye’de, internette erişim engellerinin aşılmasını sağlayan hizmetlerine ilginin arttığını duyurdu.

NordVPN, Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyle ilgili yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması ya da tamamen erişime kapatılması planının başarıya ulaştığı”nı belirtti.

Bunun VPN hizmetlerine talebin artmasına yol açtığına işaret edilen açıklamada, “Türkler VPN hizmetlerine akın ediyor” ifadelerine yer verildi.

DW Türkçe'nin haberine göre NordVPN'nin, hizmetlerine Türkiye’den gösterilen ilginin sadece bir gecede yüzde 20 oranında arttığına dikkat çektiği açıklamasında, “Türkiye sosyal medyaya sansür uyguluyor. Buna karşın Türkler kendilerini VPN ile donatıyor” denildi.

9 maddelik sosyal medya düzenlemesi dün AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan yasa yürürlüğe girdi.