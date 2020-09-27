Nijerya’da IŞİD saldırısı

Nijerya ordusu ülkenin kuzeydoğusunda, İslamcı militanların hükümet ait bir konvoya kurdukları pusu sonucunda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada Cuma günü Borno eyaletinde devlet görevlilerine yönelik saldırıda 4 asker, 10 polis memuru ve 4 sivilin öldüğü belirtildi.

Saldırıyı üstlenen IŞİD ise, 30’dan fazla kişinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

IŞİD mensuplarının konvoyun geçtiği yola el yapımı patlayıcılar yerleştirdikleri, çatışmaların ardından askeri birliklerin militanların ele geçirdiği araçları geri aldığı kaydedildi.

BBC'nin haberine göre hükümet tarafından yapılan açıklamada Borno eyaleti valisi Babaga Zulum’un daha önceki bir konvoyda bulunduğu ve zarar görmediği belirtildi.

Boko Haram isimli İslamcı örgüt ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda bugüne dek 30 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, saldırının, bölgenin henüz yerinden edilmiş sivillerin geri dönmesi için yeterince güvenli olmadığını gösterdiğine dikkat çekildi.

Boko Haram’ın 2009 yılında başlayan saldırıları, Çad, Nijer ve Kamerun gibi diğer Sahil ülkelerine yayılmış, 2016 yılında ise örgütten ayrılan bir grup IŞİD’e biat ederek, Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti adı altında savaşmaya başlamıştı.