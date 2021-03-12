'Newroz deklarasyonu' açıklaması: 'Kürt sorunu Ortadoğu'nun en büyük sorunudur'

"Kürdistani İttifak Çalışması" içerisinde yer alan Demokratik Toplum Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Devrimci Demokrat Kürt Derneği, İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürt Demokratlar Platformu, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye ve Azadî Partisi temsilcileri, 2021 Newroz’una ilişkin açıklamada bulundu.

'Kürtler çok ağır saldırılarla karşı karşıya'

"Kürt ulusunun Newroz Bayramı kutlu olsun!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bizler 2021 Newroz'unu tarihi bir safhada birçok zorluk ve engellerle karşılıyoruz. Hem dünyada, hem Ortadoğu'da hem de Kürdistan'da karmaşa her geçen gün derinleşiyor, günümüz Dehak'ların baskı ve zulmü her geçen gün artıyor. O güçler halkları nefessiz bırakmak, kendi iktidarlarını güçlü kılmak istiyorlar. Kürtler Afrin'den Girê Spî'ye, Serêkanî'den Kerkük'e, Doğu'dan Kuzey'e kadar çok ağır saldırılarla karşı karşıyadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şüphesiz Newroz Kürt milleti için kutsal bir anlama sahiptir. Demirci Kawa'nın mücadelesi ile Newroz bayrağı en yükseklerde dalgalanmıştır. Newroz diktatörlüğün, zulmün ve her türlü haksızlığın karşısında başkaldırı günüdür. Haksızlık, hukuksuzluk kaderimiz değildir. Dehaq'ın zulmü ve baskısı, Kawa'nın balyozu ile paramparça edilmiştir.

Her Newroz'da Kürt milletinin özgürlük mücadelesi daha fazla canlanıyor ve güçleniyor. Newroz Kürt halkına bir armağan, dünyadaki tüm mazlum halklar ve ezilenler için özgürlüğün, haksızlık ve zorbalık karşısında mücadele etmenin tarihi bir sembolüdür. Bugün Kürdistan'da Kürt milleti üzerindeki savaş ve soykırım politikaları artmaktadır. Ama bizler kararlı bir şekilde ve örgütlenerek bu saldırılar karşısında kendimizi güçlü kılmalıyız.

Bugün duruşumuzla kaderimiz üzerinde büyük bir etki yaratabilir ve özgürlüğün kazanımı için önemli bir adıma dönüştürebiliriz. İşte bu yüzden her zamankinden daha çok, fedakarca hep birlikte hareket edip, güçlü olmanın ve birliğimizi korumanın ve ilerletmenin sorumluluğunu yerine getirmeliyiz. Aynı zamanda Kürdistan'ın kuzeyinde ve batısında yürütülen ulusal birlik çalışmalarına destek verilmelidir. Her ulusal girişim ve çaba kıymetlidir. Ulusal birlik özgürlük mücadelesi için gereklidir.

Biliyoruz ki Kürt sorunu Ortadoğu'nun en büyük sorunudur. Bu sorunun çözümü Kürt milletinin tanınması ve haklarının teslim edilmesinden geçer. Bu sorunun sorumluları çözümden ve barıştan kaçanlar, krizi ve çözümsüzlüğü derinleştirenlerdir. Newroz bu hedeflere ulaşmak için tarihi misyonuyla en büyük ilhamdır. 2021 Newroz’unu bizler 'Newroz ateşiyle direneceğiz, başaracağız' sloganıyla kutluyoruz. Newroz kardeşlik bayramı, barışın süsü, birlikteliğin inancı, baharın selamı ve özgürlüğün müjdecisidir. Newroz tüm Kürt halkına ve Kürdistanlılara kutlu olsun. Newroz tüm bölge halklarına kutlu olsun."