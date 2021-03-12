'Newroz deklarasyonu' açıklaması: 'Kürt sorunu Ortadoğu'nun en büyük sorunudur'

"Kürdistani İttifak Çalışması" içerisinde yer alan Demokratik Toplum Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Devrimci Demokrat Kürt Derneği, İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürt Demokratlar Platformu, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye ve Azadî Partisi temsilcileri, 2021 Newroz’una ilişkin açıklamada bulundu.
'Kürtler çok ağır saldırılarla karşı karşıya'
"Kürt ulusunun Newroz Bayramı kutlu olsun!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bizler 2021 Newroz'unu tarihi bir safhada birçok zorluk ve engellerle karşılıyoruz. Hem dünyada, hem Ortadoğu'da hem de Kürdistan'da karmaşa her geçen gün derinleşiyor, günümüz Dehak'ların baskı ve zulmü her geçen gün artıyor. O güçler halkları nefessiz bırakmak, kendi iktidarlarını güçlü kılmak istiyorlar. Kürtler Afrin'den Girê Spî'ye, Serêkanî'den Kerkük'e, Doğu'dan Kuzey'e kadar çok ağır saldırılarla karşı karşıyadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada şöyle denildi: