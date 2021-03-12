Davutoğlu: Erken seçim gündemdedir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Normalde seçim gündeminin olmaması lazım ama eğer bu soru, bu kadar çok soruluyorsa Türkiye, seçim atmosferine girmiş demektir" diyen Davutoğlu, "Türkiye'de erken seçim konusunda hiç kimse, iddialı bir söz söyleyemez. 'Erken seçim yapılmayacaktır.' demek, Türkiye'nin siyasi geçmişine ve gerçeklere çok uygun değil" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, "Şu anda normal olarak, hukuki bir süreç ve seçim tarihi bağlamında, erken seçim gündemi olmaması gerekmesine rağmen, erken seçim gündemdedir" dedi.