Netanyahu karşıtı gösteriler İsrail dışına da yayılıyor

İsrail’de yolsuzluk suçlamaları ve koronavirüs krizini yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun protesto edildiği gösteriler devam ediyor.

Önceki akşam Kudüs’teki başbakanlık konutu önünde toplanan yaklaşık bin kişi Netanyahu’nun istifasını istedi. Yaklaşık 50 kişilik Netanyahu yanlısı ise aynı saatlerde konut önünde toplandı. Polis iki grubun arasında barikat oluşturdu.

Haaretz’in haberine göre Kudüs’te başka bir meydanda düzenlenen protesto gösterisi sırasında ise onlarca sağcı La Familia grubu ve bir futbol takımının taraftarları bölgedeki iki foto muhabire ve bir Filistinli otobüs sürücüsüne saldırdı. Polis gruptan 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Haaretz La Familia adlı grubun Netanyahu’nun partisi Likud tarafından düzenlenen bir mitinge de davet edildiğini duyurdu.

Salı günü Tel Aviv’de göstericilere saldırdığı için gözaltına alınan iki kişi ise serbest bırakıldı.

Netanyahu karşıtları ABD ve Avrupa’da eylemde

İsrail’deki gösteriler ülke dışına da yayılıyor. ABD’de ve Avrupa başkentlerindeki İsrailliler de Netanyahu’yu protesto ediyor.

Dün ABD’nin San Francisco kentinde İsrailli göstericiler kara bayrak ve İsrail bayraklarıyla bir araya gelerek ülkelerindeki “demokrasi”nin tehdit altına olduğunu duyurdu. Yarın da New York, Londra ve Berlin’de Netanyahu karşıtlarının bir araya gelmesi bekleniyor.