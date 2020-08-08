Neandertallerin daha düşük bir ağrı eşiği olabilir

Neandertal genomu artık mevcut olduğundan, araştırmacılar, Neandertallerin çoğunda veya tümünde mevcut olan genetik değişiklikleri belirleyebilir, fizyolojik etkilerini araştırabilir ve bugün insanlarda ortaya çıktıklarında sonuçlarına bakabilirler. Hugo Zeberg, Svante Pääbo ve ekibi, bu tür değişiklikleri taşıyan bir gene baktıklarında, özellikle Orta ve Güney Amerika'dan ve aynı zamanda Avrupa'dan bazı insanların, bir iyon kanalını kodlayan bir genin Neandertal varyantını miras aldığını ve bunun ağrı hissini başlattığını keşfetti.

İngiltere’de büyük bir nüfus çalışmasından elde edilen verileri kullanarak yapılan çalışma, iyon kanalının Neandertal varyantını taşıyan insanların daha fazla acı yaşadığını gösteriyor. Max Planck'ta Evrimsel Antropoloji bölümünde araştırmacı ve makalenin baş yazarı, Hugo Zeberg, "İnsanların ne kadar acı çektiklerini belirleyen en büyük faktör yaşlarıdır. Ancak iyon kanalının Neandertal varyantını taşımak, sekiz yaşında olmanıza benzer şekilde daha fazla acı yaşamanızı sağlar" diyor. Zeberg, "İyon kanalının Neandertal varyantı, ortak "modern" varyanta göre üç farklı amino asit taşıyor" diye açıklıyor. "Tek amino asit değişimleri, iyon kanalının işlevini etkilemezken, üç amino asit değişimine sahip tam Neandertal varyantı günümüz insanlarında ağrı duyarlılığının artmasına neden oluyor."

Moleküler düzeyde Neandertal iyon kanalı daha kolay aktive olur, bu da onu miras alan insanların neden daha düşük bir ağrı eşiğine sahip olduğunu açıklayabilir. Pääbo, "Neandertallerin daha fazla ağrı yaşayıp yaşamadığını söylemek zor çünkü ağrı hem omurilikte hem de beyinde ayarlanıyor" diyor. "Ancak bu çalışma, ağrı uyarımlarını başlatma eşiklerinin günümüz insanlarının çoğundan daha düşük olduğunu gösteriyor." diye ekliyor.

[Çeviri: BAA-Biyolojik Hareket ve Evrim]

Kaynaklar:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200723115900.htm