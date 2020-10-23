NATO: Türkiye ve Yunanistan tatbikatlarını iptal etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan milli bayramlarda tatbikat gerilimiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Stoltenberg, "Atina 29 Ekim, Ankara 28 Ekim'deki tatbikatı iptal etti" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantı düzenleyen Stoltenberg Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soru üzerine "Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Stoltenberg, "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Umarım biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz" diye konuştu.

