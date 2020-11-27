Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görü, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmesinde "Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.
Naci Görür'den Malatya'daki deprem sonrasında uyarı
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Çelikhan merkezli 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Haber Merkezi