Naci Görür'den Malatya'daki deprem sonrasında uyarı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görü, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmesinde "Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.