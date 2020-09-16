Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 17.48’de Muş Korkut’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 16,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

#DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 16, 2020

Vali: Şu ana kadar olumsuz bir durum sözkonusu değil

Muş Valisi İlker Gündüzöz AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yaşanan depremin ardından 112, jandarma ve AFAD ekiplerimiz çalışma başlattı. Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz köylerde araştırma yapıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da valilikten aldıkları bilgiye göre hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini açıkladı.