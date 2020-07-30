Mumbai'de gecekonduda yaşayanların yarısından fazlası koronavirüse yakalandı

Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bir araştırma, kentin gecekondu bölgelerinde yaşayan nüfusun yarısından fazlasının koronavirüse yakalandığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, söz konusu araştırma sonuçlarıyla birlikte, resmi olarak açıklanan sayıların doğruluğuna ilişkin şüpheler de arttı.

Hindistan, 1,5 milyon vaka sayısıyla ABD ve Brezilya'nın ardından Covid-19'dan en çok etkilenen üçüncü ülke konumunda. Uzmanlar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, yapılan test sayısının azlığı nedeniyle gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyordu.

Dün yayınlanan araştırma sonuçlarında, Mumbai kenti yetkililerinin rastgele 6 bin 936 kişiye yaptıkları kan testi sonucunda gecekonduda yaşayanların yüzde 57'si ile gecekonduda yaşamayanların yüzde 16'sında virüs antikorları bulunduğu belirtildi.

Nüfusun yüzde 40'a yakınının gecekondularda yaşadığı Mumbai'de şu ana kadar 110 bin Covid-19 vakası ve 6 bin virüs kaynaklı ölüm açıklandı.

20 milyon nüfuslu şehirde bulunan, ülkenin en yüksek nüfuslu gecekondu mahallesi Dharavi'de yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor. Yetkililer, mahallede ölüm sayılarında patlama yaşanmadığını, virüsün yayılmasını engelleme çalışmalarının etkili olduğunu iddia ediyor.

Araştırma sonuçları, asemptomatik enfeksiyonların tüm enfeksiyonlara oranının yüksek olduğunu ve virüs kaynaklı ölüm oranlarının "çok düşük" gözüktüğünü kaydediyor.

Geçen hafta, Hindistan ulusal hastalık kontrol merkezi tarafından rastgele seçilmiş 20 bin Yeni Delhi sakini üzerinde yapılan test çalışmalarında, test yapılan kişilerin yüzde 23,48’inde virüse karşı antikor geliştiği tespit edilmişti.

Kurumun başkanı Sujeet Kumar Singh Salı günü yaptığı açıklamada yanlış pozitif ve negatifler düşüldükten sonra, nüfusun yüzde 22,86’nın enfekte olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.