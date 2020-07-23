Yeni Delhi’de nüfusun dörtte birine koronavirüs bulaştı

The Guardian’ın haberine göre, Hindistan ulusal hastalık kontrol merkezi tarafından rastgele seçilmiş 20 bin Yeni Delhi sakini üzerinde yapılan test çalışmalarında, test yapılan kişilerin yüzde 23,48’inde virüse karşı antikor geliştiği tespit edildi. Kurumun başkanı Sujeet Kumar Singh Salı günü yaptığı açıklamada yanlış pozitif ve negatifler düşüldükten sonra, nüfusun yüzde 22,86’nın enfekte olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

29 milyon nüfusa sahip olan Yeni Delhi’de bugüne kadar resmi olarak 123 bin 747 Covid-19 vakası ile 3 bin 663 koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi. Ancak son yapılan çalışma büyük bir kısmı tespit edilememiş ya da test yapılamamış vaka sayısının 6,6 milyondan fazla olabileceğini gösterdi. Ulusal hastalık kontrol merkezi tarafından yapılan araştırmanın Yeni Delhi ortalamasını ortaya koyduğuna, özellikle gecekondu bölgelerinde sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

Hindistan’da toplam resmi vaka sayısı 1 milyonu aşarken, geçtiğimiz Pazar günü 40 bin vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. Hindistan, ABD (3,9 milyon) ve Brezilya’nın (2,16 milyon) ardından dünyada en fazla vaka bildiren ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Ancak bu iki ülkeye ve küresel ortalamalara kıyasla, Hindistan’da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının belirgin bir biçimde düşük olduğu belirtiliyor. Salı günü itibarıyla ülkedeki toplam ölü sayısı 28 bin 84'e ulaşırken 724 bin 577 kişi de sağlığına kavuşmuş durumda.

Uzmanlar başkent dışında test uygulamalarının son derece sınırlı olduğunu ve özellikle yaşlı ölümlerinin resmi istatistiklerde yer almadığını belirtiyor.