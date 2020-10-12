Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili açıklama: Uyandırıldığı haberleri doğru değil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği ancak "uyandırıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Hastane yetkilileri, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunda kötüye giden bir durumun bulunmadığını belirtti.

AA'nın haberine göre, cihaza bağlı olan Böcek'in, "uyandırıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve şu an için uyandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre çok daha iyi olduğu, farklı olarak sadece ECMO cihazından ayrıldığı kaydedildi.