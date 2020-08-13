Muharrem İnce: Hareketimizin adı 'Bin günde memleket'

CHP'li Muharrem İnce, bugün yaptığı bir açıklamayla yeni bir hareket başlattıklarını dile getirdi.
İnce'nin açıklamalarından başlıklar şöyle:
- Türkiye'nin aynı anda hem iktidar, hem muhalefet sorunu vardır ve bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır.
- Kurultaylarımızda 5 dakika konuşma yapmak için büyük mücadeleler vermek gerekiyor. CHP'nin ne hale geldiğini herkes görsün. Kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var.
- Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı, ne de tek adam muhalefeti çözebilir.
- Hareketimizin adı bin günde memleket.
- Hareketimiz 4 Eylül'de başlayacak.
- Miting günü arkadaşımı vekillik listesinden çıkardılar, moralimi bozmak için elinden geleni yaptılar, kazanmamam için elinden geleni yaptılar.
- Seçim günü 13 bin sandıkta CHP'nin görevlisi yoktu, bana tüm tutanakları aldık dediler. 4 milyon oyu sokağa bıraktılar, çıkıp ikinci tura kaldı dediler. Benden yalan söylememi istediler. Bana veri vermediler, çünkü yok.
- Bir CHP'li saraya gitti diyorlar. Genel Başkanı arıyorum yapmayın etmeyin diye. Ses yok. Acaba genel başkan yardımcılarından biri mi gitti saraya?
- Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini Cumhurbaşkanı yapacaksak ben buna CHP iktidarı demem. Bizim Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı olma iddiası yok.
- CHP seçimde başarısız mıydı? Hayır. Ama İstanbul'u Ankara'yı Kürt vatandaşların, HDP'lilerin oyuyla kazandı CHP. CHP yüreğini açarak teşekkür etmedi vatandaşlara. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum.
- Ben AKP'den ve MHP'den oy alabilme ihtimali olan bir insanım. Dolayısıyla sarayın beni desteklemesi mümkün değil. Saray destekliyor diyenler CHP içindeki rant baronlarıdır.
- Her bahar bir parti değiştirip elinde Çorum'un, Maraş'ın kanı olup da şimdi CHP'li gibi yapanlara dikkat et.
- Benim için 'Saray onu destekliyor' diyenler CHP içerisindeki rant baronlarıdır. Yandaş medyaya gelince, bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşarttı. Ancak biliyorum ki, Memleket Hareketi gerçekleri söylemeye başladığınızda ekranlarınızı ve sayfalarınızı bana kapatacaksınız.
- Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kadın Kolları Kurulayı'na katılmamıştır. CHP, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. O nedenle dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul'u kurtarmak için Ankara'ya gitmesi gibi.
- AKP çökecek ama Türkiye'nin üzerine çökecek. AKP çökerken CHP kurtarıcı değil seyirci rolü üstleniyor. Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye seçeneksiz değildir. Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür hatta yüzde 50+1 de mümkündür. Bizim başlattığımız hareket muhalefet hareketi değildir. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır.
- Başlattığımız hareketin adı '1000 günde memleket hareketi'dir. Alanında uzman, kafa yoran kişilerden oluşmaktır. 'Zafer' hazırlanmaktır. Hareketimizle zafere hazırlanıyoruz. Milletimizin isteklerini vizyonumuzla birlikte hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir.
- TÜİK gibi MB gibi kurumların bağımsızlığı yok edilmiştir. Din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır. Okul türleri arasındaki ayrımcılık eğitimin niteliğini düşürmüştür. Bu politikalar sonucu zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Ülkemizde enerji sorunu değil, enerji yönetimi sorunu vardır. Dış politikada gel-gitler yaşayan, savunma sistemlerini kullanamayan, sorunlarını erteleyen bir ülke haline geldik.