'Mücadelemizi büyüteceğiz... Yaşasın 8 Mart!'

Birlik Sendikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"Üyelerimizin ve tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!" denilen açıklamada, birlikte mücadele için kadın emekçilere çağrı yapıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Mücadelemizi Büyüteceğiz

YAŞASIN 8 MART!

1857 yılında 40 bin dokuma işçisi kadının çalışma saatleri, ücretler ve eşit haklar için başlattığı mücadele bugün de devam ediyor.



Çünkü 164 yıl sonra bugün de;

İşsizlik,

Düşük ücretler,

Şiddet, taciz, mobbing,

Evde, işte sömürü,

Uzun çalışma saatleri,

Güvencesiz çalışma koşulları değişmiyor.

Kadın olduğu için ayrımcılığa uğramak kanıksanıyor.

Kadınlar daha iyi koşullarda yaşasınlar, daha iyi koşullarda çalışsınlar!



Kadın emekçiler, haklarına el koyan patronlara karşı bir araya geldiklerinde haklarına ulaşacak.

Birlik Sendikası, kadın emekçilerle birlikte işyerlerinde örgütleniyor. Hakları için birlikte hareket eden kadınların gücünü arkasına alıyor. Mağazalarda, AVM’lerde, özel okullarda, ofislerde, üniversitelerde çalışan kadınlar, kapalı kapılar ardında yalnız kalmasın diye, bir arada olmaya çaba gösteriyor.



Kadın emekçileri, sendikalı olmaya ve hak arayışında birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Birlikte mücadele edersek; şaşalı parlak vitrinlerin arkasında bizler için de aydınlık günlere sahip olabilir, üzerimizden ölçülemeyecek miktarda para kazanan patronlara karşı, emeğimizin gerçek karşılığı olan, hak ettiğimiz ücreti hep bir ağızdan kararlılıkla isteyebiliriz.



Tüm kadın emekçilere çağrımızdır;



İşyerlerinde kadın emekçilerle birlikte mücadele etmek için, yaşanılan taciz ve mobbinge karşı dayanışmak için, emekçi kadınların sesini yükseltmek için Birlik Sendikası’na üye olun. Kadının emeğini değersizleştiren her türlü uygulamaya karşı birlikte mücadele edelim.



Üyelerimizin ve tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!

YAŞASIN 8 MART!

YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU