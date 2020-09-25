Moskova’dan Sofya'ya sert yanıt: Karşılık vereceğiz

Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Moskova'dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Moskova’nın ticaret departmanında çalışan iki Rus diplomatı ‘‘istenmeyen kişi’’ ilan etme kararından duyduğu hayal kırıklığı ifade edilirken, verilecek karşılığa ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre açıklamada ‘‘Bunu yapıcı Rus-Bulgar işbirliğine zarar vermeye yönelik uluslararası bir girişim olarak görüyoruz’’ ifadesine yer verildi.

Çarşamba günü Bulgaristan casusluk suçlaması yönelttiği iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saatlik süre tanıdığını açıklamıştı. Açıklamada ‘‘Mahkeme öncesi soruşturma sırasında, iki Rusya Federasyonu vatandaşının, 2016’dan bu yana, Bulgar ordusunun modernleştirilmesine yönelik planlarla ilgili bilgi toplama amacıyla istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiştir’’ denilerek, ‘‘amaçları resmi bilgiler ve devlet sırları da dahil olmak üzere topladıkları bilgileri Moskova’daki Rus askeri istihbaratına ulaştırmaktı’’ iddiasına yer verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Rus vatandaşlarının diplomatik statüye sahip olduklarının anlaşıldığı bu nedenle ceza davasının düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği ise vakit geçirmeksizin yaptığı açıklamada suçlamaları temelsiz olarak niteledi ve diplomatların faaliyetlerinin resmi görevleri dışında olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulmadığını kaydetti.

Geçtiğimiz Ocak ayında Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı iki Rus diplomatından casusluk şüphesi nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istemişti. Savcılık diplomatlardan birinin Rusya Büyükelçiliğinin konsolosluk, diğerininse ticaret departmanlarına çalıştığını ve Bulgaristan’daki genel seçimler ve enerji güvenliği başlıklarında veri topladıklarını iddia etmişti. Karara ilişkin makul bir gerekçe sunulmadığını savunan Rus Dışişleri Bakanlığı ise kararı dostluktan uzak ve kışkırtıcı olarak nitelemişti.