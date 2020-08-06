Modi, tartışmalı Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindularla Müslümanlar arasında on yıllar boyunca anlaşmazlığa ve ülkenin en kanlı aşiret çatışmalarına neden olan bir alanda Hindu tapınağının inşaatına başlandığını duyurdu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, yıllar süren davanın ardından, geçen yıl Hindulara ülkenin kuzeyinde bulunan Ayodhya yerleşim yerine tapınak inşaat etme izni vermişti. Hindular, Ayodhya'da bulunan alanın, Hindu tanrısı Vishnu'nun yeryüzünde vücut bulmuş hali olan Rama'nın doğum yeri olduğuna inanıyor.

Modi'nin lideri olduğu Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP), 30 yılı aşkın bir süre boyunca tapınağın inşası için çalışmalar yürüttü. Modi, tapınağın temel atma töreninde alana plaket koydu.

Törende konuşan Modi, "Tüm ülke heyecan içinde, yüzyıllar boyunca süren bekleyiş sona eriyor. Rama'nın muazzam gücüne tanık olan binalar yıkıldı, burada birçok şey silinmeye çalışıldı, ancak Rama hafızamızda bugün dahi yer alıyor" dedi.

Söz konusu alanda Babür İmparatorluğu, 1528 yılında Babri Camii'ni inşa etmişti. Hindular, alanın kendileri için caminin inşaatından çok daha önce kutsal olduğunu savunuyor.

Hindu protestocular, söz konusu camiyi 1992 yılında yıkmıştı. O dönem çıkan isyanlarda çoğunluğu Müslüman olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Bölgede yaşayan pek çok Müslümanın tapınak inşasını memnuniyetle karşıladığı ve bölgede yıllardır yaşanan çatışmalara son vereceğini düşündüğü belirtiliyor. Belli Müslüman gruplarınsa tapınak inşaatına karşı çıktığı kaydediliyor.

İnşaatın başlaması, Modi hükümetinin Hindistan'ın müslümanların çoğunlukta olduğu eyaletleri Jemmu ve Keşmir'in özel statüsünü geri çekmesinin birinci yıldönümüne denk getirildi.

Temel atma töreni sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Babri Camii'nin 1992 yılında yıkılmasına ilişkin dava ise sürüyor. Davada yargılananlar arasında önde gelen eski BJP bakanları da bulunuyor.