Minneapolis'te polis bir siyah genci aracında vurdu

ABD'nin Minneapolis kentinin Brooklyn Center ilçesinde bir polis memurunun 20 yaşındaki siyah genci aracında vurduğu bildirildi.

Vurulan gencin kimliği Daunte Wright olarak açıklandı.

Duante'nin annesi Katie Wright, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Duante'nin kendisini telefonla arayarak polis tarafından durdurulduğunu söylediğini ve ardından polis memurlarının oğlunun telefonunu bırakması gerektiğini söylediğini duyduğunu ve memurlardan birinin aramayı sonlandırdığını aktardı. Katie Wright, daha sonra oğlunun kız arkadaşının kendisini vurulduğunu söylediğini belirtti.

Brooklyn Center polisi, bir açıklama yaparak, polisin trafik kurallarının ihlali gerekçesiyle bir aracı durdurduğunu belirtirken, sürücü hakkında bir yakalama kararı olduğunu ve polislerin kendisini gözaltına almaya çalıştığını, ancak sürücünün aracına geri bindiğini ve polislerden birinin sürücüye aracı tekrar sürerken ateş açtığını söyledi. Açıklamada, aracın, başka bir araca çarpana dek gitmeye devam ettiği ve olay sırasında sürücünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Protestolar başladı

Olaydan saatler sonra kent genelinde yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Protestocuların "George Floyd için Adalet" pankartı taşıdıkları ve polisle çatıştıkları görüldü.

Polisin emniyet binası önünde toplanan göstericilere ses bombası ve biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi. ABD basınının aktardığına göre, kentte gece yarısından hemen önce Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

George Floyd da Minneapolis'te vurulmuştu

Minneapolis'te geçtiğimiz yıl George Floyd, bir polis tarafından gözaltı sırasında öldürülmüştü.

Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD'de günlerce protesto gösterileri düzenlenmişti.

Floyd'Un ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasına devam ediliyor.