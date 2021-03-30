George Floyd'un ölümüne neden olan polisin davası sürüyor

ABD'nin Minnesota eyaletinde, George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasına devam ediliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hennepin Bölge Mahkemesinde dün başlayan ve canlı olarak yayınlanan davada, iddia makamı ve savunma açılış konuşmalarını yaptı, ardından şahitler dinlenildi.

İddia makamından Savcı Jerry Blackwell, sokaktan geçenler tarafından çekilen Chauvin’in Floyd’un ensesine bastığı 9 dakika 29 saniyelik videoyu mahkemede yayınlayarak, “Bu süre boyunca Floyd 27 defa ‘nefes alamıyorum’ diye yalvarmasına rağmen Chauvin, Floyd son nefesini verene kadar hiçbir şey yapmadı” diye konuştu.

Blackwell, videodaki görüntülerin Chauvin’in olaya ‘ani bir tepki’ vermediğini, kelepçeli halde bulunan ve direnmeyen Floyd’a karşı kasıtlı olarak ‘aşırı güç’ kullandığını gösterdiğini kaydetti.

Chauvin'in avukatı: Böyle durumlar için eğitim aldı

Chauvin’in avukatı Eric Nelson ise Floyd’un gözaltına alındıktan sonra polis aracına girmemek için direndiğini öne sürerek, “Derek Chauvin, 19 yıllık kariyeri boyunca tam da böyle durumlar için eğitildiği şeyi yaptı" ifadesini kullandı.

Davada daha sonra Minneapolis Polis acil telefon operatörü ve olay anına şahit olan vatandaşlar dinlendi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada bugün de şahitlerin dinlenilmesine devam edilecek. 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD'de günlerce protesto gösterileri düzenlenmişti.