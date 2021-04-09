Mimarlardan Ankara Büyükşehir Belediyesine: Bu yol, yol değil

Ankara Çevre düzeni planı iptal edilmişken, Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisini parçalamak ve yok etmek amacıyla inşasına başlanan ve dava süreçleri devam eden yol çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hız kesmeden devam etmesine mimarlar tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, dava sürecinin devam etmesine rağmen Atatürk Orman Çiftliği alanlarında birinci derece doğal SİT alanı olan bölgede, Beytepe Kavşağı ile Bağlıca yolunu kesen ve Ankara Bulvarı’na bağlayan yol çalışmasının hukuksuzca yapıldığını bildirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi’nin yerinde yaptığı inceleme sonrasında yapılan açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği topraklarına sahip çıkması beklenirken, Gökçek döneminde, AOÇ alanlarını parsel haline getirerek, tahrip eden yolları hız kesmeden yapmaya devam etmesi kabul edilemez, Atatürk’ün halkına emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği tahribatına sessiz kalmayacağız” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında tahribat yapılmasını kim yaparsa yapsın kabullenmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Gökçek döneminde dava süreçleri devam ederken Atatürk Orman Çiftliği alanında Beytepe kavşağı ile Sabancı Bulvarı arasında kalan ormanlık alanda ağaç katliamı yapılmıştı. Şimdi de birinci derece doğal SİT alanı olan bölgede Gökçek politikalarının eseri yol çalışmasına Büyükşehir Belediyesi devam ediyor. Beytepe Kavşağı ile Bağlıca yolunu kesen Ankara Bulvarı’na bağlayan yol çalışması oldu bittiye getirilerek davamız devam ederken yapılıyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünde yeniden tarım için çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi’nin, AOÇ arazisini parçalayan ve doğal yaşama zarar verecek yol çalışmalarında ki ısrarına, hız kesmeyen asfaltlamaya, Fen İşleri Daire Başkanı’nın telefonlarımıza çıkmamasına, kent izleme merkezimizin alandaki tespiti ve fotoğraflamasının hemen ardından, AOÇ’deki yol yapım fotoğraflarıyla birlikte ‘kesintisiz ve konforlu ulaşım tüm Ankaralıların hakkı’ diye tweet atılmasına anlam vermekte zorlanıyoruz. Atatürk Orman Çiftliği parçalanarak Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek yapılan yol Ankaralıların konforunu değil, kederimizi, öfkemizi artırır. Atatürk Orman Çiftliği’nde dün yapılan yol ile bugün devam edilen yol aynı yoldur. Bu yol, yol değildir” diye konuştu.

'Ankara’nın ve bizim geleceğimiz yok ediliyor'

Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesini Atatürk Orman Çiftliği alanlarını parçalayarak yol yapmaktan vazgeçmeye ve yol çalışmalarını durdurmaya davet ederek, Gökçek döneminde yargıya taşınan, Ankara Ulaşım Ana Planı yokken, yapılan yol ve kavşaklar, Çevre Düzeni Planı iptal edilmişken, Atatürk Orman Çiftliği’ni betonlaştırmak, yollarla parçalamak kentsel vizyonsuzluktur. Bu yollarla birlikte Atatürk Orman Çiftliği’nin, Ankara’nın ve bizim geleceğimiz yok ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gökçek Dönemi planlarından vazgeçmeli “dedi.

Doğal yaşam ve orman varlığı tehdit altında

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyet değerlerinin kurucu mekânı AOÇ'yi yok edecek tüm uygulamaların kimden ve nerden geldiğine bakmadan karşısında yer alacağız. Bu bölge derece tarihi ve doğal SİT alanı olan AOÇ sınırları içindedir. Bu bölgede yol çalışmalarına 200-250 metre mesafede doğal bir göl bulunmaktadır, arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Keklikler ve ördeklerin olduğu, hava koridoru özelliği taşıyan bir yaşam alanıdır. Bu yol çalışmaları hemen yakındaki orman varlığını da tehdit etmektedir. Atatürk’ün emanetine ihanet edilmektedir.”