Milli Eğitim Bakanının sözünü dinlemediler: Oranın valisi başka

Okul idarecileri seçme sınavı için "Adaylara yazılı sınavdan hangi notu aldıysa mülakatta da o notu verin" talimatı veren Milli Eğitim Bakanı'nın sözü Tekirdağ'da yok sayıldı. Yazılı sınavdan iyi not alan 34 eğitimci, gerekçe göstermeden mülakatla elendi. Komisyon başkanına "Diğer illerde neden insanlar mülakatla elenmedi" diye soran Eğitim-İş il başkanı, "Oranın valisi başka" yanıtını aldı.

16 Mart 2019'da Ankara’da Şehit Ömer Halisdemir İmam hatip lisesindeki bir programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "liyakat istiyoruz" diyen öğretmenlere “Yönetici atamalarıyla ilgili sınav yapacağız, adamı olan değil, işin ehli olanı atayacağız. Öğretmenlerin talebine kulak vererek, güvenlikte sıkıntı yoksa yönetici atama mülakatlarında herkese sınav puanının aynısını vereceğiz” diye söz vermişti.

Bakan Selçuk bu sözleri söylerken, okul yöneticisi adaylarına mülakatlarda 15 Mart 2020'de girdikleri Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'ndan aldıkları puanın aynısı verildi. Mülakat sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitelerinde açıkça ilan edildi. Dikkat çeken nokta ise sadece bir ilde bunun tersi bir uygulamaya gidilmesiydi.

Eğitimci kıyımı var, açıklama yok

Tekirdağ'daki mülakatlarda yazılı sınavdan iyi notlar alan 34 eğitimci elendi. Kendilerine ilişkin bir güvenlik soruşturması olmadığını vurgulayan eğitimciler, neden elendiklerinin cevabını istese de komisyon sessiz kalmayı tercih etti. Diğer illerde yapılmayan bu uygulamanın ardında ne olduğu sorusu ise Eğitim-İş sendikasının Tekirdağ İl Başkanı olan Hüseyin Eren'in eğitimcilerin hakkını savunmak için mülakat komisyonu ile görüşmeye gitmesiyle ortaya çıktı.

Odatv'ye konuşan Hüseyin Eren, komisyon başkanı İlhan Koçer ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Komisyon Başkanı'na 'bu kıyım neden oldu, güvenlik sebebiyle mi?' diye sordum, 'hayır' dedi. 'Siyasi bir fişleme mi var' dedim, 'hayır' dedi. 'Diğer illerde her şey Bakan'ın dediği gibi olurken burada niye böyle yaptınız o zaman' diye üstelediğimde ise 'öyle emir aldık' cevabını verdi."

Komisyon başkanının ardından bir komisyon üyesiyle de görüşen sendikacı şunları söyledi: "Komisyon üyesine 'İzmir, Düzce ve daha birçok ilde herkes yazılı sınavdaki puanını aldı mülakatta. Diğer illerin buradan farkı ne, neden böyle yaptınız?' dedim, 'Oraların valisi başka' deyip gitti. Elbette bu açıklama bize tek bir şey düşündürttü: Eğitimcilere mülakat adı altında, Bakan Selçuk'un sözleri çiğnenerek yapılan bu kıyım, Tekirdağ Valisi tarafından emredilmişti."

Mülakatta elenen eğitimcilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Hüseyin Eren, "Diğer illerin aksine buradaki eğitimcilere bir gerekçe de gösterilmedi. Bu keyfiyeti, bu kadro talanını, bu liyakat düşmanlığını yargıya taşıyacağız. Öğretmenlerimiz itiraz kanallarını kullanmaya başladı, biz de dava açma hazırlığındayız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da sözlerinin arkasında durmasını, kendi sözünü hiçe sayan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne karşı harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Eğitim-İş: Bakanlık koltuğuna 23 Nisan'da oturan çocuk gibi

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu'nun hedefinde ise Bakan Ziya Selçuk vardı. Sendika, şu notu düştü:

"Türkiye'deki eğitim için hayati öneme sahip sınavların tarihlerini bile Cumhurbaşkanı'ndan fırsat bulup da kendi açıklayamayan, tek yapması gereken mülakat denen garabeti kaldırmakken ancak bunun arkasından dolanan bir çözüm bulabilen, o bulduğu çözüm de bir ilin valisi tarafından bile çöpe atılabilen bir Milli Eğitim Bakanı'mız var. Kendisini 23 Nisan'da Bakan koltuğuna oturmuş bir çocuk gibi davranmayı bırakıp, bakanlık yapmaya; sözlerinin arkasında durmaya çağırıyoruz. Eğitim, eğitimle alakası olmayan bürokratların müsamere alanı değil, ülkenin geleceğidir. Tekirdağ'da yaşanan bu skandal, ülke genelinde eğitimin nasıl yönetildiğinin acı bir örneğidir. Eğitim-İş olarak bu skandalın peşini bırakmayacağımızı, tüm hukuki yolları aşındıracağımızı ilan ediyoruz."