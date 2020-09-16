'Millet bahçeleri'nin maliyeti ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde, seçim vaatleri arasında yer alan millet bahçelerinin maliyeti, CİMER üzerinden yapılan başvuru ile ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2 Eylül itibarıyla tamamlanan ve uygulama aşamasında olan toplam 46 millet bahçesinin maliyetinin 1 milyar 688 milyon 423 bin 784 lirayı bulduğunu belirtti.

Toplam maliyeti açıklanan 46 millet bahçesinden 11’ini, tamamlanan millet bahçeleri oluşturdu. Yanıtta, tamamlanan 11 millet bahçesinin maliyetinin 280 milyon 266 bin 700 lira olduğu belirtildi. 35 millet bahçesinin de uygulama aşamasında olduğu belirtilen yanıtta, bu millet bahçelerinin toplam maliyetinin ise 1 milyar 408 milyon 157 bin 84 lira olduğu kaydedildi. Yanıtta, 126 millet bahçesinin de projelendirme aşamasında olduğu belirtilirken, “Projelendirme aşamasında olan 126 adet Millet Bahçesi’nin maliyeti, işlerin ihale edilmesine takiben belli olacaktır” denildi.

Erdoğan'ın verdiği sayılarla tutmuyor

TOKİ, tamamlanan 11 millet bahçesi olduğunu belirtirken, Erdoğan, 5 Haziran’da katıldığı "Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni"nde, toplam 23 tane açıldığını söylemişti.