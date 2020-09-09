Midilli’de olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan ülkenin en kalabalık sığınmacı kampı Moria Kampı’nda çıkan yangın sonrası olağanüstü hal ilan edildi.

Kampta birkaç noktada çıktığı belirtilen yangınlar sonrasında binlerce sığınmacı alevlerden kaçarak kamp dışına çıkarken, Yunanistan hükümeti sığınmacıların kent merkezlerine girişlerinin engelleneceğini açıkladı.

Dört ay sürecek olağanüstü hal kapsamında adaya çok sayıda güvenlik gücü sevk edileceği bildirildi.

Kapasitesinin 4 katı üzerinde sığınmacının kaldığı kamptaki yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün yaptığı açıklamada Covid-19 vakalarının çıkmasının ardından karantinaya alınan kamptaki “şiddet” olaylarını suçladı ve yangın nedeniyle kamptan kaçan sığınmacıların adadan çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Miçotakis ayrıca ada halkının salgının yayılmasından korunması için sert önlemler alacaklarını kaydetti.

Öte yandan adada bazı kişilerin alevlerden kaçmaya çalışan sığınmacıların kamptan çıkmasına izin vermeyerek sığınmacılara saldırdıkları belirtiliyor.

Moria Kampında çıkan yangının nedeninin soruşturulduğu bildirildi.