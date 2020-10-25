Miçotakis: Türkiye'nin dini kullanması gerilimi artırıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "eylemleriyle dini meseleyi kullanması"nın bölgede gerilimi artırdığını savundu.

Miçotakis Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya gibi bölgelerdeki eylemlerini kısıtlama talebinde bulundu.

Miçotakis, "Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya ve bölgemizin çeşitli tehlike ve risklere maruz kaldığı zor zamanlarda buluşuyoruz. Görüşme sırasında sizleri komşu ülke Türkiye’nin eylemleri hakkında bilgilendirme fırsatım olacak. Maalesef bu ülke sürekli uluslararası kuralları, bölgedeki barışı ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Miçotakis "Ve beni özellikle endişelendiren, Türkiye'nin eylemleriyle dini meseleyi kullanması ve bu, bölgemize gerilim katıyor" dedi. Miçotakis "Sanırım hepimiz bu kışkırtıcı eylemleri durdurmaya ve bu ülke için, hareket edebileceği sınırlar belirlemeye ilgi duyuyoruz" diye konuştu.

Lavrov'dan arabuluculuk teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da tarafların buna ilgi duyması halinde ülkesinin krizin çözümünde aracı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Atina ziyaretinde Miçotakis ile görüşen Lavrov, “Gerilimi yatıştırmak ve burada ortaya çıkan tüm sorunları, ki sayıları az değil, doğrudan ilgili taraflar arasında görüşmeler yoluyla çözmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmek gerekiyor. Bu, komşu ülkelerin haklarının kesiştiği ve doğrudan diyalog yoluyla üzerinde anlaşma sağlanmış bir çözüm gerektiren konular dahil 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin düzenlediği sorunları da ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.

Rusya’nın bölgedeki tüm ülkelerle "istikrarlı ve iyi ilişkilere sahip olduğunu" kaydeden Lavrov, “Partnerlerimizin bu konuda iradesi ve ilgisi olursa buradaki durumun normalleşmesine her türlü yardım etmeye hazırız” dedi.