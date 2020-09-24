MGK bildirisi yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Beştepe'de düzenlenen toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonunda yayımlanan bildiride "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir.

Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye her platformda ve öncelikle diyalogdan yanadır.

Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.

Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.''