Metrobüslerin troleybüse dönüştürülmesi gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİP Grup Sözcüsü ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı Beylikdüzü-Söğütlüçeşme istikametinde toplu taşıma hizmeti veren metrobüslerin 1,5 milyon kilometreye ulaştığını belirterek, mevcut araçların değişimi ve yoğunluğun azaltılması için troleybüs araçların İBB gündeminde olduğunu söyledi.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre troleybüs araçlarlarla ilgili olarak 2020 başında Belçika ve Hollanda'da bazı firmalarla görüşmeler gerçekleştiğini ifade eden Sarı, “İstanbul'a şu anda bununla ilgili bir çalışma yapılıyor, elektrikli olacağı için kaç kilometrede bir trafo koyacağız, nasıl bir maliyet çıkar bunlara bakıyoruz. Bunun en büyük avantajı dizel motorlarla aynı şekilde değerlendirilemiyor olması; çünkü dizeller 1,5 milyon kilometreye gelmiş ve bakım onarım kabul etmiyor, aracı değiştirmek gerekiyor. Fakat elektrikli araçlarda daha fazla kilometre yapabiliyorsunuz. En önemlisi de elektrikli araçlar seri motorlar olduğu için troleybüsteki motorlar yokuşta her türlü fosil yakıtlı dizel, benzin ve diğer yakıtlardan daha hızlı çıkabiliyor ve motor aşınmıyor” diye konuştu.

Dr Sarı, troleybüslerin metrobüs kapasitesinin 2 katı kapasiteyle yolcu taşıdığını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

"Metrobüsler 125 kapasitede, fakat troleybüsler 200-250 olabiliyor; çünkü çekme kapasitesi yüksek araçlar bunlar. Projenin ortaya çıkması ve uygulanması en az bir seneyi bulur. Şu anda başlansa 2022'de ancak devreye girebilir; ama mutlaka mevcut araçlardan daha verimli bir sistem olur. Bunu da metrobüslerde yaparsak Avrupa’da ilk uygulanan kent oluruz."