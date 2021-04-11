MESAM’a AKP’li başkan adayı: 'Otel, kafe, bar ve mağazalarda Türkçe müzik zorunlu hale gelecek'

2011 Genel Seçimleri’nde AKP’den Kars milletvekili aday adayı olan ve “âkil adam” Orhan Gencebay’ın manevi oğlu olarak basında adı geçen Recep Ergül’ün başkanlığını yaptığı “MESAM Değişim ve Adalet Grubu” 9 Nisan Cuma sabahı düzenlenen kahvaltılı toplantıda buluştu. Doubletree by Hilton Istanbul Piyalepaşa Oteli’nde yapılan toplantıda maske ve mesafe kurallarının uygulanmadığı göze çarptı.

Aylin Aslım, Recep Ergül’ün kendisine ve birçok MESAM üyesine 8 Nisan Perşembe geceyarısı SMS göndererek Cuma sabahı kahvaltılı toplantıya davet etmesini, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile eleştirdi: “Freni patlamış Corona’da neyin “önemli toplantısı ve kahvaltısı” bu? Biz konser yapamazken MESAM adına bu toplantı nasıl yasal olabiliyor ve gece 12’de toplu mesajla çağırılıyoruz? Kim bu insanlar?”

Freni patlamış Corona’da neyin “önemli toplantısı ve kahvaltısı” bu? Biz konser yapamazken MESAM adına bu toplantı nasıl yasal olabiliyor ve gece 12’de toplu mesajla çağırılıyoruz? Kim bu insanlar? pic.twitter.com/SAa2w3KVR2 — aylin aslım (@AylinAsLIM) April 9, 2021

Kafe, bar ve mağazalarda zorunlu Türkçe müzik

Kendisini “Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı”, halk edebiyatı araştırmacısı ve “MESAM Yönetim Kurulu Başkan Adayı” olarak tanıtan Ergül, hedeflerini YouTube’dan açıkladı. Ergül “Sayısı 16.000’e ulaşmış olan otellerin hiçbirisinde Türkçe müzik çalmıyor. Hepsi yabancı müzik çalıyor. Burada Türkçe müziğin zorunlu kullanımını esas kılacak olan birtakım yasal düzenlemeler yoluna gideceğiz. Çeşitli kafe, barlar, giyim mağazaları, Migros, Carrefour gibi büyük marketler, bunlar da Türkçe müzik çalmıyorlar. Buralarda da Türkçe müziğin kullanımını zorunlu hale getireceğiz. Biz sorunların ne olduğunu biliyoruz” sözleriyle, MESAM Genel Kurulu’na katılacak üyelerden destek istedi.

Recep Ergül’ün sahibi olduğu Arı Prodüksiyon’un web-sitesinde, referans olarak belediyeler için organize ettiği Sarıkamış ve Çanakkale Destanı başlıklı müzikli anma toplantıları ve AKP’nin önde gelen isimleriyle birlikte fotoğrafları görülüyor.

İsmail Türüt'ten destek

İsmail Türüt de MESAM’ın 16. Olağan Genel Kurulu öncesinde yaptığı açıklama ile Recep Ergül’e desteğini açıklamıştı. Türüt, "Recep Ergül kardeşimizi beğeniyorum, destekliyorum. Benim oyum da O’nundur. O’nun için uğraşacağım, çalışacağım. Buradan Karadenizli arkadaşlarımıza sesleniyorum. Recep’e destek verelim, çünkü özellikle Arif Sağ yönetimini kabul etmiyorum. Çünkü mezhepçilik ediyorlar, ırkçılık ediyorlar, bölücülük ediyorlar, kusura bakmayacaklar" sözleriyle Recep Ergül’e desteğini açıklamıştı.

MESAM - Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin 16. Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Nisan 2021 Salı günü saat 10.00’da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağı açıklanmıştı.