Mersin'de Covid-19 nedeniyle bir işçi yaşamını yitirdi

Mersin Serbest Bölge’de koronavirüs (Covid-19 ) nedeniyle bir işçi yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki astım hastası Güven'in Öz Hayat Tekstil’de çalıştığı ve bir süredir hastalandığı için karantina altında bulunduğu öğrenildi.

Açıklama yaparak işçinin ölümünü duyuran Dev Tekstil, bir işçinin de durumun ağır olduğunu belirtti.

Dev Tekstil Çukurova Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

“Mersin Serbest Bölge’de işe girişte, çıkışta, molalarda, yemekhanede işçilerin sosyal mesafeyi sağlamasını mümkün kılacak fiziksel şartlar uygun değildir. Bunun için işçilerin çalıştığı yerlerin fiziksel şartları yeniden düzenlenmeli, gerekiyorsa bu amaçla tadilat yapılmalıdır. İşçilerin bağışıklık sistemini güçlendirecek besin değeri yüksek yemekler verilmelidir. Tuvaletler sürekli olarak temiz tutulmalı, sadece bu işle ilgilenenler olmalı, yetersiz ise sayıları artırılmalıdır. İşçi servisleri sosyal mesafe kurallarına tabi tutulmalıdır. Yetersiz servis sayısı arttırılmalıdır. Mesaiye kalan işçilerin bir iki servise sıkıştırılmasına son verilmelidir. İşçilere test yapılmasını sağlayacak imkânlar yaratılmalıdır.Yaş ve sağlık nedeniyle risk grubunda olan işçiler, iş güvenceleri korunarak ücretli izne ayrılmalıdır."

'Kentte bulaş riski çok fazla'

"Daha önce yaptığımız açıklamalarda da duyurduğumuz gibi Mersin Serbest Bölge’nin yapısı itibariyle salgının bulaş riski çok fazladır. Her ne kadar ayrı firmalarda çalışsa da işçiler bölgede iç içedir. Kafeteryalar, bankalar, PTT, öğlen molalarında, çalışılmayan saatlerde ortak kullanım alanları bulunmaktadır. Yaklaşık 10.000 işçinin çalıştığı serbest bölgede, uluslararası limanın olması da bir başka faktördür. Kimi firmaların anlaştıkları servis şirketleri farklı yerlere de çalıştığından riskin yayılma potansiyeli artmaktadır.”