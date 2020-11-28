Merkez Bankası'nın döviz rezervinden kimler kazanç sağladı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Bankası’nın yaklaşık 128 milyar dolarlık rezervinin neden satıldığı, kimlerin bundan kazanç sağladığı ve oluşan kamu zararının boyutunun ortaya çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye ekonomisinin, yanlış yönetim yüzünden zor bir dönemden geçtiği, iktidarın "akla ve bilime aykırı" politikalarının ekonomiye yıllardır "patinaj" yaptırdığı söylendi.

Ülkenin yeni bir ekonomik krize doğru sürüklendiği belirtilen gerekçede, gelişmelerin sadece ekonomiyi değil, AB ve ABD'nin yaptırım tehdidi altında bulunduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini de tehdit eder bir noktaya doğru ilerlediği söylendi.

'Altın ve dövize talep körüklendi'

Süreç içinde Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının kaynaklarının, döviz satarak, dövizi ve faizi düşük tutmaya harcandığı, düşük faizle kullandırılan kredilerle piyasaya çıkan paranın, ithalatı tetikleyip cari işlemler açığını artırırken altın ve dövize olan talebi körüklediği söylendi.

Merkez Bankası net rezervlerinin satılması, Türkiye’nin hem ekonomik hem de politik olarak karşısındaki riskleri artırdığı belirtilen önerge şöyle:

“Türkiye’nin bu noktaya, Cumhurbaşkanı ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanının, Merkez Bankası’nı örtülü bir şekilde kamu bankaları aracılığıyla arka kapıdan döviz satmaya zorlaması yüzünden geldiği bilinmektedir. Bu yolla satılan rezervin 128-130 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu satışın büyük bölümünün döviz kurunun nispeten düşük tutulduğu bu yılın ilk yarısında yapıldığı bilinmektedir. Buna rağmen ne döviz kuru ne de faiz oranı düşük tutulabilmiştir. Türkiye; yüksek enflasyon, yüksek faiz, 10 milyondan fazla işsiz, değeri yerlerde sürünen TL, çöp seviyesinde kredi notu, yedek akçesi harcanmış, rezervi eksi 55,5 milyar dolara düşmüş Merkez Bankası, yüzde 58’i döviz cinsinden 1,9 trilyon liralık kamu borcu, vergi gelirlerinin yüzde 20’sini yutan faiz yükü, 420 milyar dolarlık dış borç, 245 milyar liralık bütçe açığı ile baş başa kalmıştır.”

'Kimlere satıldı?'

CHP, Merkez Bankası’nın döviz rezervini neden satmaya zorlandığı sorularak, bu dövizin hangi fiyatla ve kimlere satıldığının, satış işlemlerinin yasal olup olmadığının, kimlerin bundan kazanç sağladığının, kamu bankalarının bu işlemlerden ne kadar zarar ettiğinin, bu zararın Hazine’ye olan yükünün ve bu zararı karşılamak için ne kadar borçlandırıldığının araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasın talep etti.