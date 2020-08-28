Melih Aşık 'başka bir ülkenin' muhalefet partisini yazdı: Şebeke

Melih Aşık, Facebook sayfası üzerinden yayımladığı bir kısa yazıyla adını vermediği bir muhalefet partisinin iç yaşantısını betimledi.

Aşık'ın yazısı şöyle:

"ŞEBEKE

Bir siyasi parti bir şebeke tarafından ele geçirilebilir mi?

Bizce evet...

Bu şebeke, milletvekili ticareti yapan bir organizasyon olabilir.

İnsanları milletvekili yapacağım diye kendi yanına çekebilir.

Bunun için şu şartları koşar:

- Önce mahalle delegesi olacaksın, sonra ilçe, sonra il ve kurultay delegesi...

Kurultay'da genel başkanımıza oy vereceksin. Kendine güvenirsen Parti Meclisine adaylığını koyarsın... Kazanırsan sana Meclis yolu açılabilir.

Eğer kazanamazsan seni belediyelere yerleştiririz.. Belediye meclislerine sokarız.. Bir de imar komisyonuna girdin mi köşeyi döndün demektir!

Bu şebeke parayı şu yollardan kazanır:

- Üye aidatları

- Hazine yardımı

- Seçimlerde aday olanlardan alınan ballı ücretler

- Belediyelerin sağlayacağı avantalar...

Şebeke kontrollu siyasi mücadele yapar. İktidar olmayacak ama muhalefetten de düşmeyecek kadar oy toplamak başlıca amacıdır. Böylece en az zahmetle en yüksek gelir sağlanır. Amaç iktidar gibi gösterilir ama esas amaç milletvekili yapma vaadiyle insanları bir araya toplamak, parti görünümü kazanmak, hazineden para koparmak bu arada parti yöneticisi olmanın sefasını sürmektir.

Tabii ki her seçimde belli sayıda üyeye milletvekili piyangosu çıkmakta, o kişiler 5 yıllığına koltuğa oturtulmaktadır. Yoksa çark dönmez.

Böyle bir yapılanmada parti programına, ideolojiye, ülke yönetecek kadroya falan ihtiyaç yoktur. Çünkü iktidara gelmek gibi bir amaç yoktur.

Siyasi parti rolü yapmak kafidir. Bizde var mı böyle şebeke? Yok...

Ama dünyanın başka ülkelerinde varmış diye duyuyoruz!"