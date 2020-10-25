Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi tutuklandı

Diyarbakır'da 24 yaşındaki Melek Aslan'ın kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturmada azmettirici olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Orhan Vatansever çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde Melek Aslan kardeşi Mustafa Aslan tarafından silahla başına ve göğsüne ateş edilerek öldürülmüştü.

Mustafa Aslan tutuklanırken, Melek Aslan'ı daha önce darp eden ve Aslan'ın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Orhan Vatansever cinayeti azmettirdiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.