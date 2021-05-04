Meksika'da metro çöktü: En az 23 ölü

Pazartesi gecesi Meksika'nın başkenti Meksiko'nun güney banliyösünde işlek bir yolda bir metro treninin bulunduğu üst geçidin bir kısmı çöktü.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, demiryolu üst geçidi felaketinde ölenlerin sayısının 23'e çıktığını belirterek, ölenler arasında çocukların da olduğunu sözlerine ekledi. Şehrin sivil koruma dairesi, yaklaşık 79 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay yerine yaklaşık iki düzine ambulans sevk edildi.

Ön raporlar, bir aracın cadde seviyesindeki destek direklerinden birine çarptığında yükseltilmiş rayın çöktüğünü söyledi. Tren, aşağıya düşerken ikiye ayrıldı.

Söz konusu metro hattı Hat 12, 2012'de hizmete giren Meksiko metrosunun en yeni hattıdır.

El Universal gazetesi, dört yıl önce 12. Hattaki sütunların bir depremde hasar gördüğünü aktardı. Ulaşım yetkilileri, 2017 yılında çatlak ve diğer hasarları tespit ettikten sonra üst geçidi hızlı bir şekilde onardıklarını söyledi.