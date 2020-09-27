Meksika'da ABD'ye su tedariğini protesto eden çiftçiler polisle çatıştı

Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki çiftçiler, hükümetin ülkede kuraklığın yaşandığı sırada ABD'ye su tedariğine karşı düzenledikleri gösterilerde çevik kuvvetle çatıştı.

Meksika, 1944'te imzalanan anlaşma çerçevesinde ABD'ye su tedarik etmek zorunda. Anlaşmaya göre iki ülke, sınırdaki Río Bravo nehrinin sularını bölüşmek zorunda. Meksika hükümeti, suyun kendi payına düşen bölümünü, anlaşma kapsamında La Boquilla barajına aktarmayı planlıyor

Chihuahua'dan bir meclis üyesi olan Mario Mata Carrasco, "Chihuahua tarihinde ordu hiçbir zaman barajları almamıştı. Ordu, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığı yerine çiftçilerimizle savaşıyor" dedi.

Eyalette şiddetli protestolar, bir çiftçi kadının bu ayın başında yaşamını yitirmesinin ardından başladı. Göstericiler, hükümetin, tarım işçilerinin kuraklık ve mahsul kaybı yaşadığı bir dönemde, ülkenin ihtiyaçları yerine ABD'ye öncelik verdiğini savunuyor.

Chihuahua çiftçileri, ABD'ye olan borcun gelecekte ödenmesi gerektiğini ve Meksika'nın baraj sularının ABD'yle anlaşma kapsamında olmadığını vurguluyor. Meksika'nın anlaşma kapsamında ABD'ye 24 Ekim tarihine kadar 100 milyar litre su aktarması gerekiyor

Çiftçilerin sözcülerinden Raymundo Soto, "Hükümet, malımızı çalmaya kalktığında, onu savunmaktan başka çaremiz kalmıyor. Uluslararası su sözleşmesi, bu sorunların çözümüne bir alternatif sunuyor" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çiftçilerin protestosunun arkasında "2021 seçimleri öncesi algı oluşturmaya çalışan unsurların" olduğunu iddia etti.