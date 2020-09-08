Meclis'te Covid-19 kaynaklı ilk ölüm: İnsan Kaynakları çalışanı yaşamını yitirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'de (TBMM) İnsan Kaynakları bölümünde çalışanı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Meclis'ten yapılan açıklamada, yaşamını yitiren çalışanın idari izinde olduğu kaydedildi.

Meclis açıklaması şöyle:

"Meclis İnsan kaynakları biriminde görevli memur arkadaşımız İ. S., Cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitmiş, ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat etmekteyken, dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılmış, ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybetmiştir. Ailesinde Covid-19 pozitif olan bireylerin bulunduğu arkadaşımız da idari izinli olarak evinde bulunmaktaydı."