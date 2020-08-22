MEB'in skandal yanıtı: EBA'ya giren yok ama mağduriyet de yok

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 22 Mayıs 2020 tarihli soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması için bazı sorular iletti.

Sorulardan ikisi pandemi döneminde uzaktan eğitim için kullanılan EBA ile ilgiliydi.

Ersoy "Uzaktan eğitim sistemi olan EBA programı ile kaç öğrenciye eğitim verilmektedir? Bilgisayar ve interneti olmayan kaç öğrenci vardır? Bu öğrencilerin ders telafisi nasıl yapılacaktır?" sorusunu sordu ve öğrenciler arasında bir eşitsizlik ortaya çıkıp çıkmayacağını sorguladı.

Ersoy'un soru önergesine yaklaşık 3 ay sonra yanıt MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verildi.

Yanıtın EBA ile ilgili bölümünde "Covit-19 salgını sonrası 23 Mart 2020 tarihinde başlatılan uzaktan eğitim faaliyetleri 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam etmiştir. Bu süre içinde müfredat programları dahilinde tüm konular Bakanlığımız kadrolu öğretmenleri tarafından işlenmiş ve her sınıf seviyesini kapsayacak şekilde TRT EBA TV kanallarında yayımlanmış, öğrencilerimiz herhangi birmağduriyet yaşamamıştır" iddiasına yer verildi.

Öğrencilerin yarısı hiç yok

Öte yandan aynı yanıt içinde belirtilen tarihler arasında 8.687.106 öğrencinin EBA platformundan yararlandığı ve 243.696.703 adet EBA girişi gerçekleştirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili bir basın duyurusu yayımlayan Oya Ersoy, ilk ve orta öğrenimde 16,5 milyon öğrencinin bulunduğunu hatırlattı ve öğrencilerin yarısının EBA'dan hiç yararlanmamış olduğunu vurgulayarak "Peki, geriye kalan yaklaşık 8 milyon öğrenciye neden eğitim hizmeti ulaştırılamadı?” sorusunu sordu.

Giriş sayıları skandalı büyütüyor

Öte yandan bakanlığın EBA platformu kullanımıyla ilgili verdiği diğer sayı skandalın boyutunu büyütüyor.

8,7 milyon öğrencinin 244 milyon kez giriş yapmış olması öğrenci başına ortalama 28,05 giriş yapıldığını gösteriyor.

Bu en iyi ihtimalle EBA'ya giriş yapan öğrencilerin belirtilen dönemde ortalama 2 günde bir (haftasonunu hesaba kattığımızda, ki katılması yanlış olmaz, 3 günde bir) girdiğini gösteriyor. Bunun daha da düşük olduğunu tahmin edebiliriz. Zira EBA'yı gün içinde birden fazla kez kullanan öğrenciler ya da ara verip tekrar girenler birden fazla kez giriş yapmış oluyor.

Buna göre ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin sadece yarısı EBA'yla tanışmış ve bunlar da EBA'ya haftada ortalama 2 gün giriş yapmış gibi görünüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bu durumda öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamış olduğunu düşünüyor.