MEB talimat verdi, lise idareleri 'Aşağı bakmayan' öğrencilere karşı açıklama yaptı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için ülkenin farklı yerlerinden lise öğrencileri dayanışma mesajları yayınladı. Türkiye'nin önde gelen liselerinin öğrencileri üniversitede polis şiddetinin sona ermesi, LGBT+ bireylere yönelik baskı ve ayrımcılığın sonlanması, kayyum rektörün istifası ve gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması gibi talepler içeren farklı açıklamalar yayınladı.

Her biri birbirinden farklı açıklama yayınlayan öğrencileriyle dayanışmak yerine o liselerin idarecileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine dayatılan açıklamayı aynen vermeyi seçtiler.

Velilere açıklama dayatması

Okul idareleri önce Okul Aile Birlikleri'nden açıklamayı yaymalarını talep etti. Ancak veliler idarenin dayatmasını kabul etmeyip çocuklarının yanında olunca idareler kendi kendilerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Okul idarelerinin yaptıkları jenerik açıklama şöyle:

"Sosyal medya mecralarında okulumuzun ve okulumuz öğrencilerinin adı kullanılarak Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili paylaşılan metnin okulumuz öğrencileri ile bir ilgisi yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

... LİSESİ OKUL YÖNETİMİ"

Şimdiye kadar öğrencilerin yayınladıkları açıklamalarsa şöyle: