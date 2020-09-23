Marmara Üniversitesi'nde sonuç değişikliği tartışma yarattı

Üniversitelerde özel yetenek ile giriş sınavları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de gerçekleşen sınavların ilk aşama sonuçlarını cumartesi günü açıkladı. Bir gün sonra ise açıklanan listeye tekrar bakan öğrenciler sonuçların değiştiğini gördü ve ilk sonuca göre geçmeye hak kazananların bir kısmı tersi bir sonuçla karşılaştı.

İletişime geçtiğimiz üniversite öğrencileri her ne kadar üniversitenin açıklaması teknik bir hataya işaret ediyor olsa da bu değişikliğin 'birilerine torpil mi yapıldı?' sorusunu akıllarına getirdiğini ifade etti. Ve ekleyerek bunun üniversitelerdeki GSF durumlarına bakıldığında meşru bir soru olduğu belirtildi.